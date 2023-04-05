الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويطرد المعتكفين

ياسر رشاد - القاهرة - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على الفلسطينيين المرابطين داخل المسجد الأقصى المبارك، حيث أظهرت مقاطع فيديو إخراج قوات الاحتلال للشبان من المسجد الأقصى بالقوة من خلال إطلاق الرصاص والقنابل الصوتية.

وحسب قناة الغد الالكترونية، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى وأطلقت القنابل الصوتية لإخراج المعتكفين بالقوة، مما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المعتكفين.

الاحتلال يستولي على أراضي الفلسطينيين في بلدة نعلين غرب رام الله

كما أفادت بأن الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.

وفي السياق ذاته، حملت محافظة القدس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير في المسجد الأقصى، بهدف إفراغه من المسلمين وتسهيل اقتحامات المستوطنين.