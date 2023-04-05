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الاحتلال يشعل حريقا في المسجد الأقصى وقنابل غاز بكثافة (فيديو)

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الاحتلال يشعل حريقا في المسجد الأقصى وقنابل غاز بكثافة (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - تحاول شرطة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء معتكفين من داخل المسجد القبلي في المسجد الأقصى، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

 

 

ووثق فيديو اندلاع حريق في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى

جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة.

جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة" width="853">

وردا علي تلك الاعتداءات، استهدف شابان فلسطينيان قوات الاحتلال التي تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى

  بالألعاب النارية.

ومن جانبها، استخدمت قوات الاحتلال قنابل الصوت داخل المسجد القبلي من خلال النوافذ بعد تحطيمها عددا منها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال العيادة الطبية الملاصقة للمسجد القبلي في المسجد الأقصى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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