عاجل.. خطاب مرتقب لترامب بعد انتهاء محاكمته

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيلقي خطابا بعد قليل، فور وصوله فلوريدا بعد مثوله أمام المحكمة في مانهاتن بتهمة 34 قضية موجهه إليه.

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وغادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قاعة محكمة مانهاتن بعد مثوله أمام المحكمة وإخلاء سبيله ودفع الكفالة .

وخلال المحاكمة نفى الرئيس السابق ترامب كافة التهم الموجهة إليه، واتهم

قاضي مانهاتن ترامب بالتآمر ودفع رشاوى لشراء سكوت امرأتين.

ووصل ترامب إلى المحكمة في موكب من السيارات التي تؤمن وصوله إلي محكمة مانهاتن في أمان للمثول أمام القاضي.

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن استدعاءه للمثول أمام القضاء حدثاً "سريالياً".