وأضاف ترمب: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".
واعتبر إن الولايات المتحدة "في طريقها إلى الجحيم"، لافتا إلى أنه حتى الأشخاص "الذين ليسوا معجبين به" قالوا إن هذا لا ينبغي أن يحدث.
ورأى أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن "سيقودنا إلى حرب عالمية ثالثة".
واعتبر ترمب أن ما يواجهه هو "تدخل في الانتخابات"، مشيرا إلى أن "المدعي المحلي العنصري المحلي في أتلانتا" يحاول "بذل كل ما في وسعه" لتوجيه الاتهام إليه.
وأردف: "هذه القضية المزورة تم رفعها فقط للتدخل في انتخابات 2024 المقبلة ويجب إسقاطها على الفور".
ولفت ترمب إلى أن هيلاري كلينتون تخلصت من 33000 رسالة بريد إلكتروني و "كان ذلك جيدًا"، مضيفا: "لكن لم يقم أحد بذلك مثل جو بايدن".
وقال إن بايدن "لديه وثائق سرية أخذها عندما كان سيناتورا"، في إشارة إلى مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي التي واجهها في منزله في فلوريدا العام الماضي، لكنه (بايدن) "لا يتعرض للمضايقة والمطاردة مثل الأشخاص الذين يعملون لصالحهم..أنا".
كانت هذه تفاصيل خبر في أول تعليق بعد المحاكمة.. ترمب: أمريكا في طريقها للجحيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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