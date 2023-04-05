تكريم المعلمي والعريفي نظير جهودهما الدبلوماسية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في ديوان الوزارة بالرياض، الإثنين، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الأسبق السفير عبدالله المعلمي، ورئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي الأسبق السفير سعد العريفي.
وكرم وزير الخارجية، ممثلي المملكة السابقين لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ وذلك نظير الجهود التي قدماها لخدمة دوت الخليج والمواطن والأسرة الدبلوماسية، مقدمًا لهما الشكر الجزيل وخالص التمنيات بالتوفيق والسداد في قادم الأيام.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم المعلمي والعريفي
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