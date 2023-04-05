شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من مدرب تشيلسي عقب التعادل أمام ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام برونو سالتور المدير الفني المؤقت لفريق تشيلسي، بالتعليق على تعادل فريقه أمام نظيره ليفربول، في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعادل تشيلسي أمام نظيره ليفربول، تعادلًا سلبيًا دون إحراز أهداف، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث برونو سالتور في تصريحات نشرتها شبكة " بي بي سي" العالمية: من الصعب الاستمتاع بهذا النوع من الخبرة، لأنك تركز حقًاعلى مجريات اللقاء، حاولت مساعدة اللاعبين من خط التماس قدر استطاعتي.

وتابع: بعد ما حدث يوم الأحد (الخسارة أمام أستون فيلا 2-0)، كان لدينا أمس جلسة تعافي، حاولت قضاء بعض الوقت مع اللاعبينوالتحدث معهم، أعتقد أنهم قدموا كل شيء.

وعن إقالة جراهام بوتر: لقد كان الأمر صعبًا، نحن أصدقاء مقربين جدًا، من الصعب الوقوف هنا بدونه ولكني أبذل قصارى جهدي.

وأردف: صنعنا الفرص، سجلنا وتم احتساب الهدفين تسلل، الانتصار سيأتي للأولاد لأنهم يستحقونه، نجولو كانتي لا يُصدق، أداؤه رائع،هو قائد بأدائه، لدينا لاعبين في رمضان (صائمين) وآخرين عائدين من الإصابة.

وأتم: أنا سعيد حقًا بالثلاثي الخلفي، الآن سأعود إلى المنزل، وأركز على المباراة التالية، سنركز فقط على كل يوم، يقدم الأولاد أفضل مالديهم، لقد كان موسمًا صعبًا حقًا، إنهم بشر، علينا مساعدتهم.