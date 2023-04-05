شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اقتحام المسجد الأقصى من جيش الاحتلال الإسرائيلي.. وإصابات بين المصلين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب عدد من المعتكفين في المسجد الأقصى خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمصلى القبلي لإخراجهم من هناك، وسط أجواء توتر شديدة في المكان، بينما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المصلين.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، وحاولت إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين بالقوة.

وأضافت أنها أطلقت قنابل الصوت داخله، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح قرابين الفصح، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

ويبدأ عيد الفصح اليهودي اعتبارا من غروب شمس الأربعاء ويستمر حتى الـ 12 من شهر نيسان/أبريل الجاري، فيما دعا المستوطنون للتجمع من الساعة الـ 15:50 عصرًا حتى الساعة الـ 7 مساء الأربعاء، عند الأقصى، لتقديم القرابين.

وكانت "جماعات الهيكل" قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع بداية الفصح، إلا أن هذا العام شهد أيضًا دعوات مكثفة لذبح قرابين العيد داخل باحاته.

وكانت حركة "عائدون لجبل الهيكل" المتطرفة قد رصدت مكافأة قدرها 20 ألف شيكل للمستوطن الذي يتمكن من ذبح "قربان الفصح" داخل الحرم القدسي.

كما رصدت الحركة مبلغ خمسة آلاف شيكل "تعويضًا" لأي مستوطن يتم اعتقاله أو منعه من إدخال القربان إلى الحرم القدسي.