شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "عومل كمتهم جنائي بالمحكمة".. ترامب ينفي ارتكاب 34 تهمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، ببراءته من كلّ التّهم الجنائية الموّجهة إليه والمتّصلة بدفعه أموالًا لشراء صمت ممثلة إباحية قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016، وذلك في جلسة تاريخية عقدت في محكمة مانهاتن بنيويورك.

ويواجه ترامب البالغ 76 عامًا في إطار هذه القضية 34 تهمة، ما من شأنه أن يقلب رأسًا على عقب السباق الرئاسي في انتخابات العام 2024.

عقب ذلك، غادر الرئيس السابق مبنى محكمة مانهاتن بعد إخلاء سبيله.

وكانت شبكة ABC NEWS، قد أفادت أنه تم أخذ بصمات الرئيس الأمريكي السابق، مضيفة أنه تمت معاملته كمتهم جنائي، داخل محكمة مانهاتن.

وأضافت الشبكة أن مدعي عام مانهاتن اتهم ترامب بـ "التآمر".

عقب ذلك، شوهد الرئيس السابق يغادر قاعة محكمة مانهاتن.

وكان الرئيس الأمريكي السابق قد سلم للسلطات، الثلاثاء، في محكمة في مانهاتن قبيل توجيه تهم جنائية له نابعة من محاولة دفع أموال لإسكات ممثلة أفلام إباحية خلال حملته في 2016.

ومرتديا حلته الداكنة الشهيرة وربطة عنق حمراء، ظهر ترامب ملوحا للحشود أمام المبنى قبل الدخول إلى المحكمة لأخذ بصماته وتسجيله في لحظة تاريخية غير عادية في التاريخ الأمريكي.

ووصل ترامب إلى المحكمة في موكب من 8 سيارات أقله من برج ترامب في وسط مانهاتن عبر الطريق السريع إلى الجزء الشرقي من المدينة.

في الطريق، ترامب منشورا على منصته الإعلامية قائلا "متجه إلى مانهاتن السفلى، المحكمة. الأمر يبدو غير واقعي- سيلقون القبض علي! لا يمكنني أن أصدق أن هذا يحدث في أمريكا. اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا".

يشار إلى أن ترامب الذي عزله مجلس النواب مرتين لكنه لم تتم إدانته إطلاقا في مجلس الشيوخ، هو أول رئيس أمريكي سابق يواجه تهما جنائية.