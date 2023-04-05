شكرا لقرائتكم خبر الصين: رئيسة تايوان تلعب بالنار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأت الدبلوماسية الصينية أن اللقاء المقرر اليوم الأربعاء، بين رئيسة تايوان تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي «سيلحق مزيدا من الضرر» في العلاقات بين بكين وواشنطن، واعتبرته لعبا بالنار.

وقال ناطق باسم القنصلية الصينية في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة «إن اللقاء سيجرح مشاعر 1,4 مليار مواطن صيني وستكون له تداعيات على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأمريكية».

وأضافت القنصلية «يتجاهل رئيس مجلس النواب مكارثي الدعم الواسع في المجتمع الدولي لمبدأ الصين واحدة، ويتجاهل الدروس التي كان ينبغي أن تستخلص من أخطاء سابقة».

وتابع البيان «مما لا شك فيه أن مكارثي سيرتكب الخطأ نفسه مجددا، ما سيلحق مزيدا من الضرر في العلاقات الصينية الأمريكية إلا أن ذلك سيزيذ الشعب الصين إرادة وعزما لتحقيق «إعادة التوحيد» مع تايوان.

وتعهدت الصين الدفاع بحزم عن سيادتها قبل اللقاء المرتقب بين رئيسة تايوان تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا، وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ تعارض الصين بشدة هذا اللقاء، وستدافع بحزم عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها.

وفي وقت سابق، قالت القائمة بالأعمال في السفارة الصينية في واشنطن شو شيويه يوان إن توقف رئيسة تايوان تساي إنغ وين في الولايات المتحدة ضمن رحلتها الخارجية الحالية «سيكون له تأثير شديد في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة».

وكان مكارثي يعتزم أن يحذو حذو رئيسة مجلس النواب السابقة الديمقراطية، نانسي بيلوسي، التي زارت تايوان في أغسطس الماضي ما أثار غضب الصين، التي نظمت ردا عليها مناورات واسعة حول الجزيرة.

ودانت الصين زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق، فيما تسعى تايوان للاستقلال بشكل تام عن الصين، لكن بكين تؤكد دائما أنها جزء من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار بالاعتراف بتبعيتها لها.

وأكد مكارثي، أنه سيلتقي رئيسة تايوان متحديا بذلك تحذيرات بكين من أنه «يلعب بالنار»، وتنوي تساي التوقف في الولايات المتحدة في طريق عودتها من أمريكا الوسطى حيث زارت غواتيمالا وبيليز.

وتسعى تايوان للاستقلال بشكل تام عن الصين، لكن بكين تؤكد دائما أنها جزء من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار بالاعتراف بتبعيتها لها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي «إن المرور المؤقت لرئيسة تايوان تساي إنغ وين، عبر الولايات المتحدة، حدث بصفة غير رسمية ويتفق مع سياسة الصين الواحدة التي تنتهجها واشنطن».