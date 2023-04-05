شكرا لقرائتكم خبر قوات طالبان تقتل 6 في نهر الشاهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد محمد آصف وزيري، المتحدث باسم شرطة إقليم بلخ، أن ستة من العناصر الرئيسة في داعش بولاية خراسان، قتلوا في غارة خاصة شنتها قوات الأمن التابعة لطالبان، بمنطقة «نهر الشاهي» في الإقليم.
وجرت وقائع العملية بعدما اعتقل جهاز المخابرات التابع لطالبان، أحد العناصر الإجرامية، بسبب تورطه في عدد من الهجمات الدامية التي وقعت بإقليم بلخ، ومن بينها اغتيال حاكم الإقليم، محمد داود مزمل.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات طالبان تقتل 6 في نهر الشاهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.