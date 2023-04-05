قوات طالبان تقتل 6 في نهر الشاهي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتلت قوات الأمن التابعة لطالبان في إقليم بلخ بشمال أفغانستان ستة من العناصر الرئيسة بتنظيم داعش، في عملية خاصة نفذتها بحسب ما أوردته وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية أمس.

وأكد محمد آصف وزيري، المتحدث باسم شرطة إقليم بلخ، أن ستة من العناصر الرئيسة في داعش بولاية خراسان، قتلوا في غارة خاصة شنتها قوات الأمن التابعة لطالبان، بمنطقة «نهر الشاهي» في الإقليم.

وجرت وقائع العملية بعدما اعتقل جهاز المخابرات التابع لطالبان، أحد العناصر الإجرامية، بسبب تورطه في عدد من الهجمات الدامية التي وقعت بإقليم بلخ، ومن بينها اغتيال حاكم الإقليم، محمد داود مزمل.