باكستان تطالب بمقاعد أممية غير دائمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت باكستان التي تعارض بشدة زيادة عدد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، دعوتها مجددا لضمان التمثيل العادل في الهيئة الأممية التي تضم 15 عضوا بزيادة أعضاء منتخبين، غير دائمين، حتى تصبح أكثر ديمقراطية وفعالية، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية أمس. ونقلت الوكالة عن السفير عامر خان، نائب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، قوله للمندوبين لدى استئناف المفاوضات الحكومية الدولية لإصلاح مجلس الأمن، والتي كانت توقفت في الماضي، أمس «إنه من الواضح من المناقشات التي أجريت حتى الآن، أن هناك أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء حول فكرة توسيع المقاعد في فئة غير الدائمين».

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