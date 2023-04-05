روسيا تتوعد بالرد على الناتو

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وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس، «إن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي وتحرك الحلف العسكري لزيادة الاستعدادات القتالية يزيد من مخاطر نشوب صراع».
وأضاف شويغو، «إن بعض الطائرات العسكرية التابعة لبيلاروسيا أصبحت الآن قادرة على حمل رؤوس حربية نووية وأنه جرى نقل أنظمة صواريخ إسكندر إلى بيلاروسيا»، مشيرا إلى أن تلك الأنظمة يمكن استخدامها لحمل صواريخ تقليدية أو نووية.
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