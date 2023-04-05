شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نارية من هندرسون لجماهير ليفربول عقب التعادل أمام تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جوردان هندرسون لاعب ليفربول، بالتعليق على تعادل فريقه أمام نظيره تشيلسي، في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول أمام نظيره تشيلسي، تعادلًا سلبيًا دون إحراز أهداف، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة " بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ هندرسون: مباراة صعبة، ليست أعلى مستوى من الثقة من أي فريق، أردنا إظهار ردفعل وأردنا القتال، ربما كنا نفتقر إلى الجودة.

وتابع: لقد قدمنا كل شيء، نأخذ النقطة ونمضي قدمًا، كان رد الفعل إيجابيًا، لقد افتقرنا إلى هذه الجودة في الثلث الأخير.

وأضاف: الحفاظ على نظافة الشباك خارج أرضنا أمام تشيلسي ليس بالأمر السهل على الإطلاق، علينا التعامل مع هذا الأمر الإيجابي ونعمل على لعبنا الهجومي.

وأشار: علينا أن نبقى معًا، كانت هناك لحظات من التألق هذا الموسم لكنها لم تكن كافية، الطاقة لم تكن موجودة هذا الموسم، لأسباب عديدة مختلفة.

وأتم بتقديم وعد لجماهير ليفربول: سنواصل القتال حتى النهاية.