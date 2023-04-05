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رسالة نارية من هندرسون لجماهير ليفربول عقب التعادل أمام تشيلسي

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محمد الفلاح - قام جوردان هندرسون لاعب ليفربول، بالتعليق على تعادل فريقه أمام نظيره تشيلسي، في منافسات .

وتعادل ليفربول أمام نظيره تشيلسي، تعادلًا سلبيًا دون إحراز أهداف، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة " بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ هندرسون: مباراة صعبة، ليست أعلى مستوى من الثقة من أي فريق، أردنا إظهار ردفعل وأردنا القتال، ربما كنا نفتقر إلى الجودة.

وتابع: لقد قدمنا كل شيء، نأخذ النقطة ونمضي قدمًا، كان رد الفعل إيجابيًا، لقد افتقرنا إلى هذه الجودة في الثلث الأخير.

وأضاف: الحفاظ على نظافة الشباك خارج أرضنا أمام تشيلسي ليس بالأمر السهل على الإطلاق، علينا التعامل مع هذا الأمر الإيجابي ونعمل على لعبنا الهجومي.

وأشار: علينا أن نبقى معًا، كانت هناك لحظات من التألق هذا الموسم لكنها لم تكن كافية، الطاقة لم تكن موجودة هذا الموسم، لأسباب عديدة مختلفة.

وأتم بتقديم وعد لجماهير ليفربول: سنواصل القتال حتى النهاية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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