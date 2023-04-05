شكرا لقرائتكم خبر السويد تؤكد اعتقال 5 دواعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال جهاز الأمن السويدي (سابو) إن قوات الأمن اعتقلت خمسة يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية، على خلفية الاحتجاجات على حرق المصحف في يناير الماضي.

وأكدت سوزانا تريهورنينج، المسؤولة بجهاز الأمن السويدي، لوكالة أنباء «تي تي نيوز» السويدية «نفترض أن هناك صلات دولية، ولا سيما مع التنظيم الإرهابي (داعش)».

وأوضحت أن الرجال الخمسة اعتقلوا في عمليات منسقة جرت بمدن إسكيلستونا، ولينشوبينج، وسترانجناس.

وكان قيام سياسي يميني في السويد بحرق المصحف في يناير الماضي، تسبب في إثارة مشاكل مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).