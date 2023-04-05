السويد تؤكد اعتقال 5 دواعش

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وأكدت سوزانا تريهورنينج، المسؤولة بجهاز الأمن السويدي، لوكالة أنباء «تي تي نيوز» السويدية «نفترض أن هناك صلات دولية، ولا سيما مع التنظيم الإرهابي (داعش)».
وأوضحت أن الرجال الخمسة اعتقلوا في عمليات منسقة جرت بمدن إسكيلستونا، ولينشوبينج، وسترانجناس.
وكان قيام سياسي يميني في السويد بحرق المصحف في يناير الماضي، تسبب في إثارة مشاكل مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
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