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السويد تؤكد اعتقال 5 دواعش

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال جهاز الأمن السويدي (سابو) إن قوات الأمن اعتقلت خمسة يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية، على خلفية الاحتجاجات على حرق المصحف في يناير الماضي.

وأكدت سوزانا تريهورنينج، المسؤولة بجهاز الأمن السويدي، لوكالة أنباء «تي تي نيوز» السويدية «نفترض أن هناك صلات دولية، ولا سيما مع التنظيم الإرهابي (داعش)».

وأوضحت أن الرجال الخمسة اعتقلوا في عمليات منسقة جرت بمدن إسكيلستونا، ولينشوبينج، وسترانجناس.

وكان قيام سياسي يميني في السويد بحرق المصحف في يناير الماضي، تسبب في إثارة مشاكل مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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