شكرا لقرائتكم خبر 32 طن أغذية سعودية للفلسطينيين والسوريين في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 32 طنا و500 كجم من السلال الغذائية في وادي خالد بمحافظة عكار وإقليم الخروب والناعمة بمحافظة جبل لبنان بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 2.575 فردا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك.

على صعيد متصل، سلم المركز أمس الأول هدية حكومة السعودية لأفغانستان المتضمنة 100 طن من التمور، وقام بتسليم المساعدات للجانب الأفغاني -نيابة عن المركز- القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى أفغانستان بالإنابة محمد الشمري، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحضور ممثل جمعية الهلال الأحمر الأفغانية غلام حسام، ومدير مكتب المركز في أفغانستان فهاد القحطاني.

وأوضح القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى أفغانستان محمد الشمري أن هذه المساعدات تأتي امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع المحتاجين من الشعب الأفغاني.