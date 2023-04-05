32 طن أغذية سعودية للفلسطينيين والسوريين في لبنان

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على صعيد متصل، سلم المركز أمس الأول هدية حكومة السعودية لأفغانستان المتضمنة 100 طن من التمور، وقام بتسليم المساعدات للجانب الأفغاني -نيابة عن المركز- القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى أفغانستان بالإنابة محمد الشمري، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحضور ممثل جمعية الهلال الأحمر الأفغانية غلام حسام، ومدير مكتب المركز في أفغانستان فهاد القحطاني.
وأوضح القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى أفغانستان محمد الشمري أن هذه المساعدات تأتي امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع المحتاجين من الشعب الأفغاني.
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