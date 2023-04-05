شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة تدعو لتسريع انتخاب رئيس لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فرونتسكا أمس، أهمية استقرار لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ الإصلاحات الكاملة.

وشددت فرونتسكا خلال لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أهمية وجود قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب وعلى احترام القرارات الدولية، كما دعت إلى احترام الاستحقاقات الانتخابية ومن بينها استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية.

وبحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي، وضعت المنسقة الخاصة ميقاتي في أجواء التقرير الذي صدر عن لبنان في مجلس الأمن الدولي.

ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة خصصت لهذا الشأن.