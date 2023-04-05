الأمم المتحدة تدعو لتسريع انتخاب رئيس لبنان

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وشددت فرونتسكا خلال لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أهمية وجود قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب وعلى احترام القرارات الدولية، كما دعت إلى احترام الاستحقاقات الانتخابية ومن بينها استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية.
وبحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي، وضعت المنسقة الخاصة ميقاتي في أجواء التقرير الذي صدر عن لبنان في مجلس الأمن الدولي.
ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة خصصت لهذا الشأن.
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