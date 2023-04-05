الرئيس الجزائري يدعم عودة سوريا للجامعة العربية

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وخلال الاتصال الهاتفي، أكد تبون، استمرار الجزائر في دعم سوريا للعودة للجامعة العربية، وحرصها الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستعداد بلاده لتطوير التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين.
وأعرب الأسد عن شكره لـتبون على ما قدمته دولة الجزائر وشعبها لسوريا من مساعدات لمواجهة محنة الزلزال، وفقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وأكد على أن هذه المساعدات حملت معها حالة التضامن والتعاطف الكبير مع الشعب السوري، وعكست الروابط العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد أن الجزائر التي ترأس حاليا القمة العربية، كانت مواقفها تاريخيا في مختلف القضايا قريبة جدا من مواقف سوريا، وهذا يعكس الرؤية المشتركة بين البلدين على مدى عقود طويلة.
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