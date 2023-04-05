مقتل قيادي بارز بداعش في سوريا

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وقال مركز القيادة العسكرية الأمريكية في بيان «إن خالد عيد أحمد الجبوري، قتل في ضربة أحادية الجانب بشمال غرب سورياـ وأوضح الجيش الأمريكي أنه كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات داعش أوروبا، وعن تطوير قيادة شبكة التنظيم».
وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية «لا يزال داعشي مثل تهديدا للمنطقة، وخارجها»، وأشار إلى أنه ليس هناك مؤشرات على وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة للضربة.
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