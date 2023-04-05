مقتل قيادي بارز بداعش في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الأمريكي أمس أنه قتل قياديا بارزا من تنظيم داعش في سوريا، كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات في أوروبا.

وقال مركز القيادة العسكرية الأمريكية في بيان «إن خالد عيد أحمد الجبوري، قتل في ضربة أحادية الجانب بشمال غرب سورياـ وأوضح الجيش الأمريكي أنه كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات داعش أوروبا، وعن تطوير قيادة شبكة التنظيم».

وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية «لا يزال داعشي مثل تهديدا للمنطقة، وخارجها»، وأشار إلى أنه ليس هناك مؤشرات على وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة للضربة.