حراك دولي مكثف لهدنة سلام دائمة في اليمن

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وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن الظروف الحالية مواتية للانخراط في محادثات السلام للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.
ودعا البديوي في بيان أمس الثلاثاء إلى وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العليا، لينعم بالسلام والأمن والاستقرار.
وكانت الهدنة، التي توسطت فيها الأمم المتحدة، انتهى أمدها في الثاني من أكتوبر الماضي 2022، ولم تتوصل الأطراف اليمنية بعد إلى اتفاق لتجديدها.
في المقابل، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إقدام أحد مشرفي ميليشيات الحوثي بدهس أربع نساء في مدينة ذمار، وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر «المشهد صادم الذي وثقته كاميرا مراقبة لطقم حوثي وهو يدهس أربع نساء في مدينة ذمار، ثم يواصل طريقة وكأن شيء لم يكن، نموذج يتكرر لوحشية وهمجية عناصر الميليشيات، واستخفافها بدماء اليمنيين وأرواحهم، وتجردها من كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية».
من جانب آخر أعلنت قوات الجيش الوطني أمس، التصدي لعملية هجومية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بمحافظة مأرب، شمال شرق اليمن.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان مقتضب على فيس بوك، «إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تصدت لعملية هجومية شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع عسكرية جنوب مأرب».
وكان ثلاثة من أفراد القوات الحكومية، أصيبوا في هجوم جوي بطائرة حوثية مسيرة في جبهة الجدافر شمال غرب مأرب.
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