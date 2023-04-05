كواليس محاكمة ترامب التاريخية في أرقام.. "أنا بريء"

ياسر رشاد - القاهرة - دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء ببراءته من كلّ التّهم الجنائية الموّجهة إليه، في جلسة تاريخية أمام قاض بمدينة نيويورك.

وأمام المحكمة مثل ترامب ووُجّهت إليه رسميا الاتّهام بتزوير مستندات محاسبية، قد تفتح المجال لمحاكمته خلال أقل من عام.

تفاصيل محاكمة ترامب التاريخية وقلق أمريكي من الفوضى

وغادر ترامب مقرّ المحكمة الجنائية في مانهاتن في نيويورك بعد انتهاء الجلسة، من دون أن تفرض عليه أيّ شروط أو مراقبة قضائية.

وهناك أرقام شهدتها محاكمة الرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح أن يكون رئيسها المقبل، بحسب "العين الإخبارية".

الأول..

وبتوجيه الاتهام لترامب يصبح رجل الأعمال المثير للجدل أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي.

34 تهمة

وجه إليه المدّعي العام في مانهاتن ألفين براغ 34 تهمة إلى الرئيس الأمريكي السابق، الذي دفع بدوره ببراءته منها.

5 سنوات

استمر التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى ترامب 5 سنوات.

3

التحقيقات استدت إلى سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة لترامب قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

30 ألف دولار

قيمة مبلغ دفعه ترامب إلى بوّاب في برج ترامب ادّعى أنّ بحوزته معلومات عن ابن سرّي للملياردير لالتزام الصمت.

150 ألف دولار

قيمة مبلغ قبضته امرأة كي تتكتّم على علاقة عاطفية سريّة تؤكّد أنّها جمعتها بالرئيس السابق.

130 ألف دولار

قيمة مبلغ حصلت عليه ممثلة إباحية سابقة كي لا تقول شيئاً عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق.

1 /2024

الموعد المفترض لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق.

ساعتان

استغرقت جلسة توجيه الاتهام للرئيس السابق نحو ساعتين، بدا خلالهما متجهما.

14:30

توقيت تدفق العشرات من أنصار ترامب أمام المحكمة لدعم مرشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة وعلى رأسهم النائبة اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور غرين وهي من كبار مناصري الرئيس السابق.

والقضية المنظورة أمام المحكمة حاليا ليست القضية الوحيدة التي يواجهها ترامب. فهناك قضية الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الـ45 للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.