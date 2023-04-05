بايدن لا يعطي اهتماما كبيرا لمحاكمة ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه دونالد ترامب اتهامات جنائية بعد أن قررت هيئة محلفين في نيويورك توجيه اتهامات إليه وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يركز على اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك بعد لحظات فقط من مثول ترامب أمام محكمة مانهاتن.

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وأفادت جان بيير في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "سيركز الرئيس على الشعب الأمريكي كما يفعل كل يوم، هذا ليس شيئًا يركز عليه".

وبدأت جان بيير إحاطتها الإعلامية فور وصول ترامب إلى قاعة المحكمة، حيث كان سيحاكم بتهم جنائية. وطوال الإحاطة، رفضت إلى

حد كبير التعليق على الاتهام وامتنعت عن أسئلة المراسلين حول سبب محاكمته.

وعندما سُئلت عما إذا كان بايدن قد تم إطلاعه على الوضع مع سلفه في نيويورك، قالت "ما يمكنني أن أخبرك به بالتأكيد هو أن الرئيس يركز على الشعب الأمريكي، وأنا أعلم بالتأكيد".

وقالت جان بيير أيضًا إن بايدن سيبقى حتمًا على اطلاع بالأخبار بالنظر إلى التغطية الإعلامية الواسعة.

واجتاح المراسلون قاعة المحكمة اليوم الثلاثاء لحضور الحدث التاريخي.