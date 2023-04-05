المدعي العام.. السياسة ليست طرفًا في التهم الموجهة لترامب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدعي العام في مانهاتن، خلال مؤتمر صخفي كواليس قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأكد المدعي العام أن ترامب ارتكب جرائم تزوير سجلات جنائية، مؤكداً أن السياسة ليست طرف في هذه التهم.

وأشار المدعي العام إلى أن ترامب كان قد توصل في عام 2015 إلى اتفاق مع شركة لكبح معلومات عن الرأي العام للفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2016.

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وتطرق المدعي العام إلى قضية شراء ترامب لصمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيل بمبلغ 130 ألف دولار، واصفاً ذلك بأنه جريمة إخفاء معلومات عن الرأي العام وتنافي قانون الولاية،

حيث تم احتجاز وثائق تدفعاته لمايكل كوهين لمدة تسعة أشهر.

وأضاف المدعي العام أن محامي ترامب حاول تصنيف الدفعات المدفوعة على أنها موارد مالية لها علاقة بالضريبة، وأن تلاعب ترامب في السجلات التجارية هو جريمة في ولاية نيويورك ولا يسمح بالتلاعب بها.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق الجهود المتواصلة لملاحقة ترامب قضائياً بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ويواجه الآن تهماً جنائية في ولاية نيويورك.