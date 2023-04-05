ذكرت السلطات النيجيرية إن ما لا يقل عن 10 طلاب اختطفوا على أيدي مسلحين في شمال غرب نيجيريا. وقال صموئيل أروان، مفوض الدولة للأمن، إن طلابًا من المدرسة الثانوية الحكومية في ولاية كادونا خُطفوا خلال هجوم، لكن لم يتضح بالضبط من أين اختطفوا. وقال «الموقع الدقيق للحادث لم يتم التأكد منه بعد، ولكن التقارير التفصيلية التي تنتظر ستوضح ما إذا كان الحادث قد وقع داخل مبنى المدرسة أو في مكان آخر».
وتعد عمليات اختطاف الطلاب من المدارس في شمال نيجيريا أمرًا شائعًا وأصبحت مصدر قلق متزايد منذ عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر خطف 10 طلاب في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.