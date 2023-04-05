خطف 10 طلاب في نيجيريا

ذكرت السلطات النيجيرية إن ما لا يقل عن 10 طلاب اختطفوا على أيدي مسلحين في شمال غرب نيجيريا. وقال صموئيل أروان، مفوض الدولة للأمن، إن طلابًا من المدرسة الثانوية الحكومية في ولاية كادونا خُطفوا خلال هجوم، لكن لم يتضح بالضبط من أين اختطفوا. وقال «الموقع الدقيق للحادث لم يتم التأكد منه بعد، ولكن التقارير التفصيلية التي تنتظر ستوضح ما إذا كان الحادث قد وقع داخل مبنى المدرسة أو في مكان آخر».

وتعد عمليات اختطاف الطلاب من المدارس في شمال نيجيريا أمرًا شائعًا وأصبحت مصدر قلق متزايد منذ عام 2014.