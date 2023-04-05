مقتل الجبوري ضربة أخرى تفسد خطط داعش

ذكر الجيش الأمريكي أن ضربة بطائرة مسيرة نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شمال غرب سوريا في أوائل هذا الشهر قتلت عضوا بارزا في تنظيم داعش كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات في أوروبا.

وذكر بيان للجيش الأمريكي أن الرجل الذي قُتل في الغارة هو خالد عيد أحمد الجبوري. وأضاف البيان العسكري أن مقتله «سيعطل مؤقتًا قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات خارجية».

الضربة الأحدث

وكانت الضربة التي قتل فيها الجبوري هي الأحدث من قبل الجيش الأمريكي لقتل مسؤول كبير بالجماعة المتطرفة التي كانت تسيطر ذات يوم على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا، حيث أعلنت «دولة الخلافة».

وخطط المتطرفون لهجمات مميتة في أوروبا أسفرت عن مقتل العشرات من الناس. وفي السنوات الأخيرة تراجعت هذه الهجمات لأن داعش خسر آخر قطعة من الأرض التي سيطر عليها في مارس 2019. ولا تزال الخلايا النائمة المتطرفة تشن هجمات مميتة في سوريا والعراق.

تمويه وادعاء

وقال نشطاء المعارضة في شمال غرب سوريا إن القتيل ظهر في المنطقة قبل نحو 10 أيام مدعيا أنه نازح من محافظة دير الزور الشرقية المحاذية للعراق. وتعد الجبوري واحدة من أكبر القبائل العراقية التي لها وجود أيضًا في شرق وشمال سوريا، وقد يكون الرجل قد قال إنه من دير الزور لإخفاء هويته العراقية لأن سكان شرق سوريا يتحدثون اللهجة العربية على غرار تلك المنطوقة في العراق.

المرصد السوري

وبين المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا أن شخصا قتل في غارة بطائرة مسيرة بالقرب من قرية قفتين التي يسيطر عليها المتمردون، في الثالث من أبريل.