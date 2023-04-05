1000 فلسطيني محتجز لدى إسرائيل دون تهمة

ذكرت جماعة إسرائيلية لحقوق الإنسان أن إسرائيل تحتجز أكثر من 1000 معتقل فلسطيني دون تهمة أو محاكمة، وهو أعلى رقم منذ عام 2003.

وتقول إسرائيل إن التكتيك المثير للجدل، المعروف باسم الاعتقال الإداري، يساعد السلطات في إحباط الهجمات واحتجاز المسلحين الخطرين دون الكشف عن مواد تجريم لأسباب أمنية. بينما يشير فلسطينيون وجماعات حقوقية إلى أن النظام يتعرض للانتهاكات على نطاق واسع وينفي الإجراءات القانونية الواجبة، مع الطبيعة السرية للأدلة التي تجعل من المستحيل على المعتقلين الإداريين أو محاميهم إقامة دفاع.

سلطات السجون

وبينت هموكيد، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية تجمع بانتظام أرقامًا من سلطات السجون، إنه حتى أبريل، كان هناك 1016 محتجزًا رهن الاعتقال الإداري وجميعهم تقريبًا فلسطينيون معتقلون بموجب القانون العسكري، حيث نادرًا ما يستخدم الاعتقال الإداري ضد اليهود.

وقالت منال أبو بكر البالغة من العمر 48 عامًا في مخيم الدهيشة للاجئين بالقرب من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية: «لا يوجد إحساس بموعد انتهاء الكابوس». فقد ابنها محمد البالغ من العمر 28 عامًا سنوات دراسته الجامعية الأربع في الاعتقال الإداري. وزوجها، نضال، الصحفي ومقدم البرامج الإذاعية، لا يزال رهن الاحتجاز. وقد أمضى 17 عامًا خلف القضبان في العقود الثلاثة الماضية، أكثر من نصفها دون تهمة، وفقًا لمنظمة حقوق السجناء، نادي الأسير الفلسطيني.

محاكم عسكرية

ويقول هموكيد إن 2416 فلسطينيًا يقضون أحكامًا بعد إدانتهم في محاكم عسكرية إسرائيلية.

وهناك 1409 معتقلين إضافيين قيد الاحتجاز للاستجواب، ووجهت إليهم تهم وينتظرون المحاكمة، أو تجرى محاكمتهم في الوقت الحالي.

ومن بين 76 فلسطينيًا اعتقلوا الشهر الماضي، 49 معتقلًا إداريًا.

ويمكن إصدار أوامر الاعتقال الإداري لمدة أقصاها ستة أشهر، ولكن يمكن تجديدها إلى أجل غير مسمى.

وقالت جيسيكا مونتيل، مديرة HaMoked: «الأرقام صادمة. لا توجد قيود على استخدام ما ينبغي أن يكون استثناءً نادرًا. لقد أصبح من الأسهل والأسهل بالنسبة لهم احتجاز الأشخاص دون تهمة أو محاكمة».

حملة واسعة

وساعدت حملة عسكرية واسعة النطاق على النشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في زيادة الاعتقالات الإدارية بشكل حاد.

وأدت حملة المداهمات الإسرائيلية على المدن والبلدات الفلسطينية في أعقاب سلسلة من الهجمات الفلسطينية المميتة العام الماضي إلى اعتقال أكثر من 2400 فلسطيني منذ مارس 2022، وفقًا للجيش الإسرائيلي. ولم يرد جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي على الفور على طلبات للتعليق على أرقام الاعتقال الإداري الأخيرة. وتصف إسرائيل الغارات المكثفة بأنها محاولة لمكافحة الإرهاب لمنع المزيد من الهجمات. ويقول سكان فلسطينيون ومنتقدون إن العملية تزيد من إذكاء دوامة إراقة الدماء، حيث أشعلت التوغلات احتجاجات عنيفة ومعارك مع النشطاء الفلسطينيين.

قُتل ما يقرب من 90 فلسطينيًا في الضفة الغربية بنيران إسرائيلية هذا العام، وفقًا لإحصاءات أسوشيتد برس. وأسفرت الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين عن مقتل 15 شخصًا في نفس الفترة. وتقول إسرائيل إن معظم القتلى من الفلسطينيين من النشطاء لكن من بين القتلى شبان رشقوا بالحجارة ومارة لم يشاركوا في أعمال عنف.

ذكرت منظمة هموكيد:

تحتجز إسرائيل أكثر من 1000 معتقل فلسطيني دون تهمة أو محاكمة، وهو أعلى رقم منذ عام 2003.

تخضع الضفة الغربية للحكم العسكري الإسرائيلي منذ احتلال إسرائيل للمنطقة في حرب عام 1967.

يخضع سكان المنطقة البالغ عددهم 3 ملايين فلسطيني لنظام القضاء العسكري الإسرائيلي، في حين أن ما يقرب من 500 ألف مستوطن يهودي يعيشون بجانبهم يحملون الجنسية الإسرائيلية ويخضعون لمحاكم مدنية.