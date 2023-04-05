في سابقة تاريخية.. الرئيس الأمريكي السابق ترامب متهم بتزوير سجلات بهدف إخفاء جرائم

وضعت السلطات الأمريكية الرئيس السابق، دونالد ترامب، رهن الاعتقال رسميًا وتحت قبضة الشرطة قبيل محاكمته المرتقبة في تهم جنائية، وذلك بعد وصوله إلى محكمة مانهاتن في نيويورك.



ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يواجه اتهامات جنائية.



ويحاكم ترامب على خلفية مزاعم بأنه قام - قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 - بشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة، ستورمي دانيلز، التي تقول إنه أقام علاقة جنسية معها.



وعندما يمثل أشخاص متهمون جنائيا لأول مرة أمام المحاكم الأمريكية، فإن عدة إجراءات روتينية يجري القيام بها معهم.



من بين تلك الإجراءات أخذ البصمات والتقاط صورة للشخص الموقوف وتقييد يديه في الأصفاد.



في حالة الرئيس الأمريكي السابق فإنه لن يرتدي الأصفاد، ولكن ستؤخذ بصماته.



وبعد هذه الإجراءات، سيحضر ترامب جلسة استماع للمحكمة حيث سيتم قراءة التهم الجنائية الموجهة إليه.



ولا يزال من غير المعروف على وجه الدقة التهم التي يواجهها ترامب، لكنها تتعلق بالمال المدفوع لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز قبل انتخابات الرئاسة في عام 2016.



وينفي ترامب ارتكابه أية مخالفة ويصف محاكمته بأنها اضطهاد سياسي.



وخاطبت عضوة الكونغرس الأمريكي التي تنتمي للحزب الجمهوري، مارجوري تايلور غرين، في وقت سابق أنصار دونالد ترامب أمام قاعة المحكمة.



وتعرف غرين بخطابها التحريضي المتشدد المؤيد لترامب، والذي يثير استفزاز الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.



ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن ترامب - الذي يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2024 - بكفالة ويخطط للعودة إلى فلوريدا لاحقًا.



وكان ترامب قد وصل إلى نيويورك في وقت سابق من الثلاثاء، بعد رحلة على متن طائرته الخاصة استغرقت ساعتين.



وبدأت رحلة الرئيس السابق من فلوريدا إلى المحكمة وسط تجمع عدد من أنصاره الذين كانوا يهتفون له، وقد يتحول ذلك إلى حشد أكثر عدائية يضم داعمي ترامب في مانهاتن.



ويخشى مراقبون من تطور تلك الأحداث إلى سيناريو مشابه لما حدث عند اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس الأمريكي "الكابيتول"، في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2020.



(بي بي سي)

