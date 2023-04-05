شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كلوب عقب تعادل ليفربول أمام آرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على تعادل فريقه أمام نظيره تشيلسي، في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعادل ليفربول أمام نظيره تشيلسي، تعادلًا سلبيًا دون إحراز أهداف، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ يورجن كلوب: لن أكون مدربًا لليفربول إذا كان لدي موسمين من تلك المواسم، علينا أننجتاز الأمر، هذه هي الحياة، عليك أن تقاتل لتغيير حظوظك.

وتابع: لا يمكننا التحدث عن الأهداف التي لدينا إذا لم نحصل على النقاط، لن نستسلم، سنقاتل، يمكننا التحدث كثيرًا ولكن علينا أن نظهر،رأينا خطوة في الاتجاه الصحيح الليلة.

وأضاف: احتاج البعض إلى راحة الليلة، استغل أولئك الذين جاءوا الفرصة وأظهروا استعدادهم، لم أكن أتوقع أن يلعب الفريق بستة تغييرات للعب أفضل مباراة في الموسم.

وأشار: نحن بحاجة للحصول على هذه الفرص، أنت بحاجة إلى الاستمرار في الحصول على الفرص، لا أشعر بخيبة أمل حيال ذلك، سجلوا هدفين لكن كلا الهدفين ألغيا.

وواصل: لقد كانت خطوة، هذا ما يتعين علينا القيام به، اتخاذ خطوات، في بعض الأحيان خطوات أصغر، عانينا مع الجزء الهجومي في البداية لكننا غيرنا ذلك ثلاث مرات، كانت الكرات الموجودة في منطقتنا صعبة ولكننا تعافينا جيدًا، أصبحنا أفضل في المباراة، كان خط الوسط لديه تواصل جيد، كان لدينا فرصنا الهجومية.

وأردف: لعب كلا الفريقين العام الماضي في نهائيين، اليوم كان فريقان لديهما أقل درجة في الثقة ولكنهما يتقاتلان بالفعل، نحن بخيربالنقطة التي حصلنا عليها، والكثير من الأشياء الجيدة، أظهرنا الكثير من القتال، علينا الاستمرار.

واستكمل: آرسنال يطير الآن، مشاهدته أمر لا يمكن تصديقه، لكننا هناك، وسجلنا على أرضنا أفضل بكثير من سجلنا في الخارج.

وأتم: لدينا جمهورنا هناك في الملعب يوم الأحد، سنستعد. أنفيلد جاهز ونريد أن نظهر ذلك، فان دايك؟ أعتقد أنه سيكون جاهزًا يوم الأحد.