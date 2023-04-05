شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تعلن غضبها ضد يورجن كلوب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قامت جماهير ليفربول، بالهجوم على يورجن كلوب المدير الفني للفريق، بسبب عدم مشاركة محمد صلاح أمام تشيلسي.

وتعادل ليفربول أمام نظيره تشيلسي، تعادلًا سلبيًا دون إحراز أهداف، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي.

وغاب محمد صلاح عن التشكيل الأساسي لفريقه ليفربول، أمام نظيره تشيلسي، في منافسات البريميرليج.

ونشرت جماهير ليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، هجومًا حادًا على يورجن كلوب بسبب مو صلاح.

ونشر أحد الجماهير: تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء كان جريمة، في مباراة ضخمة مع فرصة ضئيلة للتواجد في المركز الرابع.

وتابع مشجع آخر: رد فعل صلاح مع كلوب، ثم عناق أكثر إثارة للشفقة مقارنة باللاعبين الآخرين، إنه يبدو غاضبًا.

وأشار مشجع: يجب أن يبدأ نونيز وصلاح ويلعبا لمدة 90 دقيقة كاملة، يجب أن يبقى هندرسون في المنزل حتى نهاية الموسم، يجب أن يلعب تشامبرلين بدلًا منه، هناك الكثير للتخلص منهم في الصيف.

وأضاف مشجع: أعتقد أن كلوب استخدم هذه المباراة كتجربة لمباراة الأحد (ضد آرسنال)، لأن ذلك الرجل لم يبدأ صلاح وجابكو.

وأكمل مشجع: لا تدع صلاح على دكة البدلاء مرة أخرى.

وواصل مشجع: 90 دقيقة، كان ذلك فظيعًا، أسبوعًا بعد أسبوع نلعب بطريقة تجعل صلاح بعيدًا عن اللعب قدر الإمكان.