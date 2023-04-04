انت الان تتابع خبر انتهاء اجتماع السوداني والحلبوسي في منزل زيدان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماعاً اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، "انتهى الان اجتماع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب في منزل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان".

وسبق أن اصدر مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم السبت الماضي، بيانا توضيحيا حول وجود خلاف مع ورئيس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء"، واكد المكتب، بحسب البيان، انه "لا يوجود أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحة".