اخبار العالم

القوة الجوية يهزم كربلاء ويعود لصدارة الدوري

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر القوة الجوية يهزم كربلاء ويعود لصدارة الدوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452267-638162369135992492.jpg

2023-04-04 | 22:27

القوة الجوية يهزم كربلاء ويعود لصدارة الدوري

المصدر:

561 مشاهدة

تمكن فريق القوة الجوية، الثلاثاء، من الفوز على نظيره كربلاء في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي اقيمت على ملعب كربلاء بهدفين لهدف.

 

وبهذا الفوز يكون القوة الجوية قد تصدر ترتيب فرق الدوري برصيد 47 نقطة يليه الشرطة بـ 45 نقطة، اما كربلاء فبقي في المركز 15 برصيد 24 نقطة.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا