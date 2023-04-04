انت الان تتابع خبر القوة الجوية يهزم كربلاء ويعود لصدارة الدوري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452267-638162369135992492.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-04 | 22:27
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تمكن فريق القوة الجوية، الثلاثاء، من الفوز على نظيره كربلاء في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي اقيمت على ملعب كربلاء بهدفين لهدف.
وبهذا الفوز يكون القوة الجوية قد تصدر ترتيب فرق الدوري برصيد 47 نقطة يليه الشرطة بـ 45 نقطة، اما كربلاء فبقي في المركز 15 برصيد 24 نقطة.
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