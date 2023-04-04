انت الان تتابع خبر بعد اجتماع الناتو.. تحذير جديد من اندلاع "حرب عالمية" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأشار سيارتو، الذي يشارك في اجتماع يستمر يومين مع زملائه في بروكسل، بحسب قناة "إم 1" التلفزيونية: "للأسف، في ضوء خطابات اليوم، يمكننا القول إننا نقترب من حرب عالمية أخرى".
وأكد إنه تحدث في الاجتماع عن ضرورة "منع صدام مباشر بين الناتو وروسيا".
وأضاف: أن "مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي بوضوح إلى حرب عالمية جديدة، وبالتالي من المهم للغاية ألا يشارك حلف الناتو، في الصراع الأوكراني، وعلى وجه الخصوص، لا يزود كييف بالأسلحة".
وأكد إنه تحدث في الاجتماع عن ضرورة "منع صدام مباشر بين الناتو وروسيا".
وأضاف: أن "مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي بوضوح إلى حرب عالمية جديدة، وبالتالي من المهم للغاية ألا يشارك حلف الناتو، في الصراع الأوكراني، وعلى وجه الخصوص، لا يزود كييف بالأسلحة".