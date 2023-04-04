محاكمة ترامب.. توجيه 34 تهمة جنائية للرئيس الأمريكي السابق.. والقاضي يفرج عنه على ذمة القضايا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت محكمة مدينة مانهاتن، اليوم الثلاثاء، لائحة الاتهام ضد الرئيس الأمريكي السابق، بعنوان "شعب ولاية نيويورك ضد دونالد ج.ترامب، لائحة الاتهام رقم 71543-23"، التي بدوره رفضها ترامب ودافع ببراءته.

ووجهت المحكمة إلى ترامب 34 تهمة جنائية ودفع ببراءته أمام قاضي المحكمة العليا للولاية خوان إم ميرشان.

وتتعلق التهم بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات "الأموال الصامتة" في عام 2016.

وبعد إعلان لائحة الاتهامات ضده، غادر دونالد ترامب قاعة المحكمة.

ووفقا لـ "سي إن إن"، فإن القاضي خوان ميرشان سيؤجل قضية ترامب حتى موعد لاحق.

وبعد مغادرة ترامب للمحكمة، من المتوقع أن يتوجه موكبه مباشرة إلى مطار لاجوارديا في رحلة العودة على متن طائرته الخاصة إلى مار-إيه-لاغو، حيث سيدلي بتصريحات للصحافة.

وأفادت الشبكة الإخبارية بأن القاضي سيؤجل القضية حتى موعد لاحق، مضيفة: "من المتوقع أن يستغرق شهورا من اليوم".

وأضافت "سي إن إن" أنه "يمكن إحالة القضية إلى مؤتمر الحالة، (هو اجتماع بأمر من المحكمة مع قاض (أو في بعض الظروف مستشار مفوض) حيث يقررون تاريخ المحاكمة أو للحصول على معلومات محدثة عن المدعى عليه للظروف الجارية".

ووفقا لقناة "روسيا اليوم"، فغن ترامب لم يدل بأي تعليقات حول جلسة المحكمة التي استمرت لنحو الساعتين.

وظهر دونالد ترامب للمرة الأولى داخل محكمة مانهاتن الجنائية، محاطًا بمحاميه، ليصبح أول رئيس سابق في التاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يواجه اتهامات جنائية.

وسلم ترامب نفسه إلى السلطات القضائية بمحكمة منهاتن الجنائية، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، ليُحاكم أمام المحكمة أمام القاضي خوان ميرشان.

وأُخذت بصمات ترامب بحضور المدعي العام في قاعة المحكمة في نيويورك لاستدعائه، وبدأت إجراءات محاكمته، وفقا لما نشرته شبكة CNN الأمريكية.