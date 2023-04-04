شكرا لقرائتكم خبر عن النائب معتز محمود: مسلسل الكتيبة 101 ملحمة تاريخية ونقطة فارقة فى عمر الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة تقدم أعمال فنية عديدة هذا الموسم تتناول جميع الجوانب فى المجتمع، متابعا:" ولكن أهم ما يميز هذا الموسم الحرص على تقديم الأعمال التي تمجد بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، في مسلسل الكتيبة 101 للحفاظ على تراب الوطن".

واستكمل رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب:" هذه الأعمال الخالدة توضح مدى التضحيات التى قام بها هؤلاء الشهداء الأبرار، للتصدي لمحاولات انتزاع جزء غالي من أرضنا ليكون بؤرة لنشر الإرهاب في المنطقة كلها، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل تأريخ لفترة مهمة من عمر الوطن، مؤكدا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت طفرة غير مسبوقة في مجال الإنتاج الدرامي.

وتابع عضو مجلس النواب:" الأعمال التى قدمتها الشركة تتميز بالتنوع بين التاريخي والمعاصر والشعبي، مشيرًا إلى أنَّ الشركة لم تنس تقديم محتوى مميز يناسب الأطفال ويسهم في ترسيخ قيم المجتمع المصري، ويغرس مشاعر الولاء والانتماء لهذا الوطن، وذلك فى الوقت الذى عانى المجتمع المصري على مدار سنوات من انتشار الأعمال الدرامية التي تروج للعنف البلطجة وغيرها من السلوكيات التي تهدد استقرار المجتمع.

وأكد النائب معتز محمود، ان الشركة المتحدة أخذت على عاتقها وضع حد لكل هذه التجاوزات لتعود بالدراما خاصة الدراما الرمضانية إلى دورها الحقيقي في تعزيز القيم الاجتماعية والدينية، من خلال رسائل إعلامية هادفة.