وزير الطيران يؤكد ضرورة التكاتف لتجاوز التحديات التي تواجه صناعة الطيران

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القاهرة - سامية سيد - قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، التهنئة لطياري الخطوط الجوية المصرية، بحلول شهر رمضان الكريم، معرباً عن تقديره لجهود رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية ودورهم، جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي لرابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، اليوم الثلاثاء.

وأكد وزير الطيران المدني، على ضرورة التكاتف من أجل تجاوز التحديات التي تواجه صناعة الطيران بشكل عام، والطيران المدني المصري بشكل خاص.

وأوضح وزير الطيران، أن مصر للطيران تدرس حالياً التوسع في شبكة الخطوط الجوية، بما يتناسب مع حجم الزيادة في التشغيل والطلب على الطيران، الذي شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة الحالية ومنذ الفترة التي أعقبت أزمة جائحة كورونا الوبائية.

وأكد وزير الطيران المدني، أنه تم البدء في إجراءات تخطيط المجال الجوي وإعادة الهيكلة للطرق الجوية لتصبح جاذبة أكثر للحركة الجوية، مشيرا إلى أنه من المخطط أن تنتهي خلال عام، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة السلامة، أستعدادا لإتمام المتطلبات والإجراءات لتفتيش الايكاو المرتقب خلال العام الجاري 2023.

وكرمت رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية برئاسة كابتن على رشدي رئيس الرابطة والطيار خالد رفعت نائب رئيس الرابطة، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وعدد من الطيارين المصريين المحالين للتقاعد.

جاء ذلك بحضور المهندس يحيي زكريا رئيس شركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، الطيار كريم جميل مستشار رئيس السلطة.