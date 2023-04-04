تحديد الجلسة القادمة لدفاع دونالد ترامب في بداية عام 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حددت جلسة دفاع للرئيس السابق دونالد ترامب في يناير القادم لسنة 2024 كأول جلسة دفاع في القضية المتعلقة بتهم تزوير سجلات تجارية وشراء صمت ممثلة إباحية خلال انتخاباته سنة 2016.

وقد صرح محامي ترامب بأن لائحة الاتهامات لم تتضمن أي جريمة فدرالية وهو أمر مطمئن للرئيس السابق، وأن هذه المحاكمة تتناقض مع القانون الأمريكي وتعتبر مسيئة له. وقال المحامي إن الظروف والإجراءات العادلة يجب أن تتوفر في هذه القضية.

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وأشار المحامي إلى أن الرئيس الأمريكي لا

يتهم القاضي في هذه القضية، ولكنه يشعر بالغضب من المدعي العام. كما أن هناك قضايا أخرى قد تؤثر على سائر المحكمة وتحتاج إلى تسوية.

وسيتم استماع الرئيس السابق في الجلسة القادمة للتعرف على موقفه من التهم الموجهة إليه، ومن المتوقع أن يدافع عن نفسه بشكل قوي. وسيتم مراجعة الأدلة والشهادات واتخاذ القرارات المناسبة بعد ذلك.