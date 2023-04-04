ترامب يغادر قاعة المحكمة بعد الإفراج عنه على ذمة القضايا الجنائية

ياسر رشاد - القاهرة - غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قاعة المحكمة بعد إعلان لائحة الاتهامات ضده، وسيؤجل القاضي خوان ميرشان قضية ترامب حتى موعد لاحق، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

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وبعد مغادرة ترامب للمحكمة، من المتوقع أن يتوجه موكبه مباشرة إلى مطار لاغوارديا في رحلة العودة على متن طائرته الخاصة إلى مار-إيه-لاغو، حيث سيدلي بتصريحات للصحافة.

وقالت CNN: "سيؤجل القاضي خوان إم ميرشان

القضية حتى موعد لاحق، من المتوقع أن يستغرق شهورا من اليوم".

وأضافت، أنه "يمكن إحالة القضية إلى مؤتمر الحالة، (هو اجتماع بأمر من المحكمة مع قاض (أو في بعض الظروف مستشار مفوض) حيث يقررون تاريخ المحاكمة أو للحصول على معلومات محدثة عن المدعى عليه للظروف الجارية.