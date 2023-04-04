تعليق قوي من ترامب على حجزه في المحكمة

ياسر رشاد - القاهرة - اعتبر ترامب إجراء القضاء بحقه استهدافا سياسيا صريحا، وصف مثوله أمام المحكمة بـ"الأمر السريالي"، وقال ترامب "لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا".

وأكد البيت الأبيض على عدم تدخل الرئيس جو بايدن في القضية، إلا أنه أشار إلى أن مثول ترامب ليس أولوية بالنسبة له.

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وتتبع الولايات المتحدة، عدة إجراءات روتينية مع المتهمين جنائيا عند مثولهم لأول مرة أمام المحاكم. وبموجب قانون ولاية نيويورك، يتعين أخذ بصمات أي شخص وُجه إليه اتهام جنائي، في حين يترك التقاط صورة للمتهم لتقدير السلطات.

ولن يتم التقاط صورة لترامب حين مثوله في المحكمة كاجراء روتيني في التوقيف المعتادة، لأنه شخص معروف على نطاق واسع، وليست ثمة حاجة إلى أخذ صورة جديدة له.

ويجري التقاط صورة للشخص الذي يواجه اتهاما جنائيا، تحسبا لاستخدام تلك الصورة في البحث عنه، إذا لاذ بالفرار، ولم تتمكن السلطات من إحضاره إلى المحكمة.نقلا عن مسؤولين أميركيين في صحيفة "نيويورك تايمز".