ترامب يُحتجز في المحكمة ويَمثل أمام القضاء

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المحكمة يوم الثلاثاء يواجه تهمًا بشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، في قضية تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

ودخل ترامب المحكمة منذ قليل، وأصبح تحت الحجز القياسي، حيث لا يمكنه مغادرة المكان دون أمر إطلاق سراح من القاضي، وفقًا لشبكة سي إن إن.

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وظهر ترامب وهو يلوح بيديه قبل دخوله المحكمة، وبدا عليه الحزن والغضب، في حين قبل إجراءات يصفها الجمهوريون بأنها مهينة للغاية بالنسبة للرئيس السابق.

واتهم المدعي العام في نيويورك ترامب بشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل أيام قليلة

من الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وعندما يتم توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جريمة في الولايات المتحدة.

وبموجب القانون النيويوركي، يجب أخذ بصمات الأصابع لأي شخص يواجه اتهامًا جنائيًا، بينما تأخذ صورة للشخص المحتجز لا تزال تخضع لتقدير الشرطة. تشمل هذه الإجراءات أخذ بصمات اليدين، بالإضافة إلى التقاط صورة وربط اليدين بالأصفاد، مما يثير الجدل في حالة الرئيس السابق الجمهوري. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين