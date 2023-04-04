السلطات الأمريكية إغلاق المافذ المؤدية إلى محكمة مانهاتن قبل محاكمة ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - أغلقت السلطات الأمريكية المنافذ المؤدية إلى محكمة نيويورك أمام المركبات والمشاة، وذلك فى إطار محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، فى نيويورك، بحسب موقع "سكاى نيوز".

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يأتي هذا في الوقت الذي اصطف فيه المئات من أنصار ترامب ومعارضيه عند مدخل محاكمة مانهاتن.

ويمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة فى مانهاتن بنيويورك للاستماع إلى الاتهامات الموجهة له والمتعلقة بتزوير سجلات عمل فى تحقيق أموال الصمت، ليصبح ترامب أول رئيس أمريكي يواجه اتهاما بارتكاب جريمة.

وكان ترامب نفى ارتكاب أى مخالفات، وهاجم التحقيق مرارا، ووصف الاتهام بالاضطهاد السياسي وتوقع أن يضر بالديمقراطيين فى

سباق الرئاسة لعام 2024.

واستدعي الرئيس الجمهوري السابق البالغ 76 عاماً والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للمثول أمام القاضي عند الساعة 14,15 بالتوقيت المحلي (الساعة 18,15 ت غ) ليبلغه التهم الموجهة إليه.

وتستقطب محكمة مانهاتن التي أحيطت بانتشار أمني واسع، اهتماماً إعلامياً كبيراً. فقد وثقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية، الاثنين، خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترمب من مقر إقامته في فلوريدا وصولا إلى نيويورك.