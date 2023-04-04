ترامب يواجه اتهاما جنائيا تاريخيا أمام القضاء

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب الولايات المتحدة الأمريكية مثول الرئيس السابق، دونالد ترامب، حيث وصل ترامب اليوم الثلاثاء إلى المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك حيث سيحاكم بتهم احتيال مرتبطة بدفعه أموال في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها، في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أمريكي سابق أو في السلطة.

والملياردير الجمهوري الذي تولّى الرئاسة من 2017 وحتى 2021 والذي يطمح للعودة إلى البيت الأبيض في 2024 دخل مقرّ المحكمة الواقع في جنوب جزيرة مانهاتن حيث سيبلغه القاضي رسمياً بالتّهم الموجّهة إليه.

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واستدعي الرئيس الجمهوري السابق البالغ 76 عاماً والمرشح

للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للمثول أمام القاضي عند الساعة 14,15 بالتوقيت المحلي (الساعة 18,15 ت غ) ليبلغه التهم الموجهة إليه.

وتستقطب محكمة مانهاتن التي أحيطت بانتشار أمني واسع، اهتماماً إعلامياً كبيراً. فقد وثقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية، الاثنين، خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترمب من مقر إقامته في فلوريدا وصولا إلى نيويورك.

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