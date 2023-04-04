أوكرانيا تصد هجمات روسية بطائرات مسيرة

ياسر رشاد - القاهرة - تتصاعد أحداث الحرب الروسية الأوكرانية يوما بعد يوم حيث واصلت أوكرانيا صد هجمات "طائرات كاميكازي المسيرة" الإيرانية التي تطلقها روسيا ليلة الاثنين- الثلاثاء، فيما أكدت روسيا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء أنها نقلت صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية إلى بيلاروس المجاورة.

وأعلنت القوات الجوية في كييف اليوم أنه تم تسجيل 17 هجوما "بطائرات كاميكازي المسيرة" الإيرانية من نوع شاهد 136، مضيفة أنه تم إسقاط 14 طائرة.

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ووردت تقارير بوقوع انفجارات في

مدينة أوديسا في البحر الأسود، وأفادت السلطات بحدوث تدمير للبنية التحتية، ويشمل ذلك مبنى تجاريا.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا صدت نحو 70 هجوما، من بينها هجمات بالصواريخ والمدفعية.

ومن ناحيتها، أكدت روسيا اليوم أنها أرسلت منظومة صواريخ "إسكندر" القادرة على حمل أسلحة نووية إلى بيلاروس، الحليف القوي لموسكو.



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