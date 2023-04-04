ووفقا لقناة "سي إن إن" الأمريكية، من المتوقع أن يتم أخذ بصمات أصابع ترمب كجزء من الاعتقال، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التقاط صورة الموقوفين له.
وسيتم إحضاره بعد ذلك إلى قاعة المحكمة، حيث سيتم تقديمه للمحاكمة - وهو مظهر من المتوقع أن يكون سريعًا وروتينيًا ولكنه يمثل لحظة سريالية وتاريخية في تاريخ الولايات المتحدة.
من غير المتوقع أن يتم تقييد يدي ترامب بعد اعتقاله، حيث سيظل تحت حماية إنفاذ القانون المستمرة.
وكان ترمب أعلن بشكل خاص عن اهتمامه بالتقاط صورة الوجه له الخاصة بالموقوفين، بينما قال آخرون إنه من غير المرجح أن يحدث ذلك في النهاية عندما يكون داخل مبنى المحكمة الجنائية في مانهاتن، وفقًا لمصدرين.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب بات قيد الاحتجاز بعد وصوله محكمة مانهاتن في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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