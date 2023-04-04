الصحة العالمية: العقم يمثل تحديا صحيا على مستوى العالم

وأفادت المنظمة في تقرير لها، بأن 17,5% من سكان العالم يعانون من العقم، فيما يعاني 17,8% في الدول المرتفعة الدخل، وفي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تصل إلى 16,5%.
وأشار مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم إلى أن التقرير قد كشف عن النسبة الكبيرة من الأشخاص المتضررين، داعياً إلى الحاجة لتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية الخصوبة من خلال تكثيف البحوث الصحية، وتوفير طرق آمنة وفعالة وقليلة التكلفة، لتتحقق الأبوة والأمومة لمن يسعون إليها.
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