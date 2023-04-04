انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد للحكيم ضرورة الاسراع لاقرار الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم آخر تطورات المشهد السياسي.

وقال التحالف في بيان، إن "رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي استقبل، اليوم الثلاثاء، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم في مكتبه ببغداد وبحضور عدد من نواب وقيادات التحالف".

وأضاف البيان "بحث الجانبان التطورات الاخيرة التي شهدتها الساحة السياسية"، وأكد السامرائي خلال اللقاء على "ضرورة الاسراع لاقرار الموازنة العامة الاتحادية".

وشدد السامرائي على أهمية "دعم الجهود المبذولة من قبل حكومة السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ برنامجها الإصلاحي".