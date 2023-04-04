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أحداث 11 سبتمبر 2001.. علاء مبارك ينشر فيديو يشكك في رواية أمريكا

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الشارقة - اميمة ياسر -    

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، مقطع فيديو عن أحداث وهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وعبر حسابه الشخصي بمنوقع "تويتر"، تساءل علاء مبارك: "هل كان 11 سبتمبر عملا داخليًا؟".

وتضمن الفيديو الذي نشره نجل الرئيس الأسبق، الأمريكي ديفيد راي جريفين، والذي يعرف عنه كتاباته المتعارضة مع الرواية السائدة عن هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وقال جريفين خلال الفيديو، إنه تم التلاعب بهجمات 11 سبتمبر 2001 لخدمة أجندة أمريكية للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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