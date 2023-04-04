شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يهدى مستشفى دهب مستلزمات طبية ضمن قافلة الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة دهب بقيادة الشيخ سويلم حميد وسلامة الدواي أمين التنظيم مستلزمات طيبة إلى مستشفى دهب وقسم الطوارئ بها، وتم توصيل المستلزمات لإداره المستشفى وكان في إستقبال فريق العمل الدكتور محمد علاء مدير المستشفى وفريق الأطباء المعاونين.

حيث شكلت الأمانة قبل يوميين لجنة بقيادة خالد الديسطي، وسلامة الدواي لتوفير المستلزمات بالقدر الكافي لسد الإحتياجات حتي تتوفر كافة المستلزمات الطبية المتأخرة للمستشفى، و علي الفور توجه فريق العمل للعرض و تنفيذ المبادرة و ذلك في إطار إهتمام أمانة الحزب بصحة المواطنين، وتم الإتفاق علي أستدعاء أمانه الحزب في إيه وقت لتقديم الدعم اللازم للمستشفى والمرضى بقدر الإمكان لتخفيف بعض الأعباء عن المرضى كما زارت الأمانة بعض المرضي والاطمئنان عليهم.

وفي نهاية اللقاء قدمت أمانة دهب الشكر والتقدير والاحترام لخالد الديسطي، وحنا رمسيس علي الدعم المتواصل.

يأتي ذلك ضمن خطة حزب مستقبل وطن بتنظيم، عدداً من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضاً ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين و انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والنائب جيفارا محمد الجافي عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بالمحافظة، و ياسر عرفات أمين التنظيم بجنوب سيناء.