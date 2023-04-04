انت الان تتابع خبر منحة عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا تضم صواريخ دفاعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون": "من القيمة الإجمالية لهذه المساعدة، ستوفّر الولايات المتّحدة أسلحة بـ500 مليون دولار من مخزونها الخاص، أما القيمة المتبقية والبالغة 2,1 مليار دولار فستكون عبارة عن طلبيات من قطاع الصناعات الدفاعية".واضافت: "بالإضافة إلى المنظومات الصاروخية الدفاعية، ستتلقّى القوات الأوكرانية ذخائر إضافية لراجمات صواريخ "هايمارس" الأميركية الصنع، والمدفعية الصاروخية، وذخائر متفرّقة وقطع غيار، وفق وزارة الدفاع الأميركية، والطلبيات من قطاع الصناعات الدفاعية ستشمل خصوصا أعتدة دفاع جوي ومدفعية".

وبهذه الشريحة ترتفع إلى 35,1 مليار دولار القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية التي قدّمتها الولايات المتّحدة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها في 24 شباط 2022.

وتمّ الإعلان عن الشريحة الجديدة في يوم تاريخي شهد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، في تحوّل لسياسة عدم الانحياز التي كانت اعتمدتها هلسنكي طوال عقود.