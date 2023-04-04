انت الان تتابع خبر المركزي العراقي يبحث إصلاح القطاع المصرفي مع البنك الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البنك في بيان ورد لـ الخليج 365، إن العلاق "استقبل ممثل البنك الدولي والمكلف بإعداد مشروع تقييم القطاع المالي في العراق (مهدي حسن) والوفد المرافق له".

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، "عرض ملخصٍ عن تقرير برنامج الاصلاح المالي في العراق، وتعزيز التعاون الثنائي، وبحث اصلاح القطاع المصرفي العراقي لاسيما الحكومي الذي يمثل 80% من القطاع المصرفي اجمالاً، فضلاً عن اعتماد الحوكمة المؤسساتية وتنظيم هيكلية المؤسسات المصرفية".



وناقش الطرفان "فرص تطوير تقنية المعلومات في قطاع المصارف الحكومية واستخدام الأنظمة المصرفية الشاملة في مصرفي الرشيد والرافدين".