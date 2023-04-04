انت الان تتابع خبر بارزاني يصدر بياناً بشأن اتفاق بغداد وكردستان حول تصدير النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، "وقّعنا اليوم اتفاقاً مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لتصدير النفط، مما سيُرسي أساساً نحو عهد جديد من التعاون المتين والمستمر بين أربيل وبغداد".وأضاف: "في اجتماعاتنا ببغداد، شكرتُ رئيس الوزراء على قيادته ودوره الرئيسي في تجديد التعاون بيننا، إذ أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة البلاد برمتها، وبضمنها إقليم كردستان. وكلا الجانبين متفق بأن لدينا الآن إطاراً إزاء مسوّدة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما أن المناقشات المتعلقة بإعداد قانون اتحادي جديد خاص بالنفط والغاز قد تنطلق في المستقبل القريب".

وتابع: "لقد ألحقت المشاكل والعقبات الأخيرة تجاه صادرات نفط إقليم كردستان الضرر بالبلاد كلها، إلا أن هذا الاتفاق سيوفر الإيرادات اللازمة. ولطالما كان موقفنا يتمثل دائماً في العمل مع بغداد من أجل التوصل إلى اتفاق يحترم حقوقنا تحت مظلة الدستور، ومن دون شك فإن الدور البارز للسيّد رئيس الوزراء الاتحادي سيمنح هذا الاتفاق دافعاً قوياً".

وأشار بارزاني إلى، أنه "ابتداءً من اليوم، ستتعزز علاقتنا مع بغداد، ويمكننا أن نبدأ مرحلة جديدة من الثقة والتعاون، ومثلما قال رئيس الوزراء الاتحادي، فإنه يجب أن نركز الآن على توسيع فرص التعاون بين بغداد وأربيل، بما يعود بالنفع والفائدة على العراقيين كافة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان مؤكدا على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل.

