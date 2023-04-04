مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية في عدد من الدول

ياسر رشاد - القاهرة - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العديد من السلال الغذائية في عدد من الدول.

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ووزع المركز 500 سلة غذائية في محلية الكومة بولاية شمال دافور في السودان، حيث استفاد منها 3805 أفراد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

كما وزع المركز 14 طنا و136 كيلو جراما من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في بلدة بوني يادي بولاية يوبى في نيجيريا استفاد منها 1440 فردا، إلى جانب توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال بمحافظتي حلب وإدلب في شمال غرب سوريا، حيث جرى توزيع 830 سلة غذائية في عدد من مخيمات النازحين استفاد منها 830 أسرة، بالإضافة إلى توزيع 32 طنا و500 كيلو جرام

من السلال الغذائية في وادي خالد بمحافظة عكار وإقليم الخروب والناعمة بمحافظة جبل لبنان استفاد منها 2575 فردا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4 أطنان و120 كيلو جراما من السلال الغذائية في محافظة كوربين بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 360 فردا، بالإضافة إلى توزيع 12 طنا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقتي باكاندي وصدربور في بنجلاديش استفاد منها 3000 فرد بواقع 500 أسرة.



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